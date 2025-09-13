إعلان

الجيش الإسرائيلي يدمر برجا سكنيا جنوب غربي غزة

03:40 م السبت 13 سبتمبر 2025

سلاح الجو الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


غزة- (د ب أ)

دمرت الطائرات الإسرائيلية اليوم السبت، برجا سكنيا جنوب غربي مدينة غزة .

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن "طائرات الاحتلال دمّرت برج النور السكني المقصوف سابقًا قرب وزارة التربية والتعليم في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي دعا إلى إخلاء البرج بشكل فوري حيث قال المتحدث باسمه أفيخاي ادرعي "سيهاجم جيش الدفاع المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره".

وأضاف :"من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلاء المبنى بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في المواصي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطائرات الإسرائيلية طائرات الاحتلال وزارة التربية والتعليم مدينة غزة الجيش الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان