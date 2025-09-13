الجيش الإسرائيلي يدمر برجا سكنيا جنوب غربي غزة



غزة- (د ب أ)

دمرت الطائرات الإسرائيلية اليوم السبت، برجا سكنيا جنوب غربي مدينة غزة .

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن "طائرات الاحتلال دمّرت برج النور السكني المقصوف سابقًا قرب وزارة التربية والتعليم في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي دعا إلى إخلاء البرج بشكل فوري حيث قال المتحدث باسمه أفيخاي ادرعي "سيهاجم جيش الدفاع المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره".

وأضاف :"من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلاء المبنى بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في المواصي".