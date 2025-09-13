الشرع: نتفاوض مع إسرائيل حول اتفاق أمني.. وروسيا انسحبت بالاتفاق معنا

بي بي سي

كشف رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، عن وجود مفاوضات بين سوريا وإسرائيل للتوصل إلى "اتفاق أمني"، تنسحب بموجبه إسرائيل من المناطق التي احتلتها بعد سقوط نظام بشّار الأسد في جنوبي سوريا.

وقال الشرع، خلال مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، إن إسرائيل اعتبرت سقوط نظام بشار الأسد دلالة على انتهاء اتفاقية عام 1974- في إشارة إلى اتفاقية فض الاشتباك التي أعقبت حرب عام 1973 بين الطرفين- وذلك على الرغم من أن سوريا "أبدت التزامها بالاتفاقية بعد سقوط النظام".

وأشار الشرع، إلى أن إسرائيل "كان لديها مخطط تقسيمي لسوريا فيما سبق، وكانت تسعى إلى جعلها ميداناً في صراعها مع إيران"، مضيفاً أنها "تفاجأت من سقوط نظام بشار الأسد".

وتأتي تصريحات الشرع بعد أسابيع قليلة من لقاء جمع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، في باريس، لمناقشة احتواء التصعيد والأوضاع في السويداء ذات الغالبية الدرزية، بعد أعمال عنف دموية شهدتها المحافظة، وفق الإعلام الرسمي السوري.

كما تأتي بعد إقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل منخرطة في "مناقشات" لإقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا.

ومنذ أن أطاح تحالف من فصائل المعارضة بقيادة "هيئة تحرير الشام" بنظام بشار الأسد، في ديسمبر 2024، تقدّمت القوات الإسرائيلية إلى المنطقة العازلة بين سوريا والجزء المحتل من مرتفعات الجولان، وهي منطقة أُقيمت بموجب اتفاق فض الاشتباك عام 1974.

وشنّت إسرائيل كذلك العديد من الغارات الجوية على مواقع عسكرية سورية، قائلة إنها تهدف للحيلولة دون استحواذ السلطات الجديدة على ترسانة الجيش السوري السابق وانتشار أنشطة "إرهابية" في هذه المنطقة الاستراتيجية.

ولا تقيم إسرائيل وسوريا علاقات دبلوماسية، إذ لا يزال البلدان في حالة حرب رسمياً منذ العام 1948.

"أعداء الأمس"

وخلال المقابلة، تطرّق الشرع إلى علاقة دمشق بروسيا بعد سقوط النظام السابق، مشيراً إلى أن من مصلحة سوريا الإبقاء على "علاقات هادئة" مع روسيا، وذلك على الرغم من أن موسكو كانت من أهم حلفاء نظام بشار الأسد.

وكشف الشرع عن أن القوات التي أسقطت النظام السابق أقامت قنوات اتصال مع روسيا خلال هجومها وتقدمها باتجاه دمشق، مشيراً إلى أن موسكو قررت وقف التدخل في مسار المعركة بعد وصول قوات المعارضة إلى حمص، شمال العاصمة السورية.

وقال الشرع: "حين وصلنا حماة، جرت مفاوضات بيننا وبين روسيا، وحين وصلنا حمص، خرج الروس في ذلك الوقت من المعركة ضمن اتفاق جرى بيننا وبينهم".

وأضاف الشرع أن قوات المعارضة "كان بإمكانها استهداف قاعدة حميميم" الجوية الروسية شمال غربي سوريا خلال معركة إسقاط النظام، لكنه فضّل عدم اللجوء إلى ذلك الخيار كي لا يدفع روسيا إلى التدخّل بشكل أكبر في المعركة، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك "تدخل سلبي من قبل الروس في الشأن السوري بعد سقوط النظام".

وتحدّث الشرع عن العلاقات السورية الإيرانية، وقال إن سقوط نظام بشار الأسد "أخرج الأذرع الإيرانية" من المنطقة، وأدخل البلدين في حالة من البرود في العلاقات، لكنه أكّد في الوقت ذاته بأن "القطيعة مع إيران" لن تكون دائمة.

وأشار الشرع إلى وجود أطراف إيرانية ترى أنها "خسرت محوراً كاملاً بخسارتها سوريا"، متهماً هذه الأطراف بمحاولة "زعزعة الأمور داخل سوريا".

وخلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت على مدار 13 عاماً وانتهت بسقوط نظام بشار الأسد، كانت كلّ من روسيا وإيران من أهم الحلفاء والداعمين للنظام السابق، وأسهم تدخلهما المباشر في قلب المعركة الميدانية لصالح النظام في مناسبات عدة.

وتسعى روسيا لضمان مستقبل قاعدتيها البحرية في طرطوس والجوية في حميميم - وهما الموقعان العسكريان الوحيدان لها خارج نطاق الاتحاد السوفياتي السابق - في ظل السلطات الجديدة.

"سوريا لا تقبل القسمة"

وفي تعليقه على أحداث السويداء جنوبي سوريا، قال الشرع إن الأحداث ارتبطت بخلافات تطورت إلى صدامات بين البدو وأبناء الطائفة الدرزية في السويداء، مضيفاً بأن "أخطاء" ارتُكبت من الأطراف جميعها، و"حتى من الدولة نفسها".

وأشار الشرع إلى أن بعض الأطراف "حاولت استغلال أحداث السويداء لتمرير بعض المشاريع، سواء داخل المحافظة أو من قبل إسرائيل"، على حدّ تعبيره، مشدّداً على أن سوريا "لا تقبل القسمة، والسويداء جزء أساسي من المجتمع السوري"، وأكد على ضرورة "محاسبة كل من أساء وأخطأ".

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت، في يوليو الماضي بين عشائر البدو والقوات الحكومية من جهة، وفصائل درزية مسلحة من جهة أخرى، في محافظة السويداء الجنوبية التي يتركّز فيها الدروز.

وأدت تلك الاشتباكات لمقتل المئات ونزوح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، فيما شنّت إسرائيل غارات عدة استهدفت قوات حكومية ومقار عسكرية في درعا والسويداء ودمشق، وذلك في إطار ما قالت إسرائيل إنه "حماية الأقلية الدرزية" في سوريا.

وفيما يتعلق بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد وتسيطر على مناطق في شمال شرقي سوريا، قال الشرع إن قوات قسد "تتصدر مسألة التقسيم في تلك المنطقة".

وأضاف الشرع أن المفاوضات مع قسد كانت تسير بشكل جيد، وأشار إلى وجود "تباطؤ في تنفيذ الاتفاق" الذي توصل له الجانبان، مجدداً التأكيد على أن سوريا "لن تتنازل عن ذرة تراب من أراضيها".

وأعلنت السلطات السورية في مارس الماضي، توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، بحسب الوكالة السورية للأنباء "سانا" حينها.