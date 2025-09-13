إعلان

غارات جوية إسرائيلية عنيفة على مخيم الشاطئ بغزة

12:34 م السبت 13 سبتمبر 2025

غزة

وكالات

أفادت مصادر فلسطينية، اليوم السبت، بأن غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وقال مراسل الجزيرة، إن الغارات استهدفت مدرستين لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تؤويان نازحين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفي الثالث من سبتمبر الجاري، أطلق الجيش الإسرائيلي عدوانًا باسم "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل مما أثار انتقادات واحتجاجات في إسرائيل خوفًا على حياة الأسرى والجنود.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بالقطاع الفلسطيني تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.




غزة غارات جوية إسرائيلية فلسطين
