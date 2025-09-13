إعلان

إعلام أمريكي: لقاء ترامب وقطر إيجابي وبنّاء

06:54 ص السبت 13 سبتمبر 2025

ترامب ووزير الخارجية القطري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

وصف إعلام أمريكي اللقاء الذي جمع الرئيس دونالد ج. ترامب برئيس الوزراء القطري باللقاء الإيجابي والبنّاء، مؤكدًا أن الطرفين ناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، بما في ذلك الاقتصاد والأمن الإقليمي. وأشار الإعلام إلى أن المحادثات أُجريت في جو من التفهم والتوافق حول القضايا المشتركة.

ووفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، فقد تركز اللقاء على عدد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين واشنطن والدوحة لدعم الاستقرار وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب ووزير الخارجية القطري رئيس الوزراء القطري ترامب لقاء بناء إيجابي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين
قرار عاجل بإزالة 11 طابقًا مخالفًا بعقار المندرة المائل بالإسكندرية -صور
وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام