إعلام أمريكي: لقاء ترامب وقطر إيجابي وبنّاء

وكالات

وصف إعلام أمريكي اللقاء الذي جمع الرئيس دونالد ج. ترامب برئيس الوزراء القطري باللقاء الإيجابي والبنّاء، مؤكدًا أن الطرفين ناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، بما في ذلك الاقتصاد والأمن الإقليمي. وأشار الإعلام إلى أن المحادثات أُجريت في جو من التفهم والتوافق حول القضايا المشتركة.

ووفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، فقد تركز اللقاء على عدد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين واشنطن والدوحة لدعم الاستقرار وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في المنطقة.