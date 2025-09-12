إعلان

مصدر إسرائيلي: رئيس الأركان اعترض على توقيت هجوم الدوحة

10:54 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلًا عن مصدر إسرائيلي، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير اعترض على توقيت الضربة في قطر خوفًا من إفشال المفاوضات.

وقال المصدر الإسرائيلي، إن وزيرا الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر والدفاع يسرائيل كاتس وافقا على خطوة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمضي قدمًا في الهجوم على قادة حركة حماس في قطر.

وذكر المصدر، أنه لم تتم دعوة المسؤول عن مفاوضات الأسرى لمناقشة عملية الدوحة لأن كبار القادة السياسيين افترضوا أنه سيعارض الضربة لأنها تهدد حياة الأسرى.

ويوم الثلاثاء الماضي، نفذت إسرائيل هجومًا باسم "قمة النار" استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس الأركان الإسرائيلي يسرائيل كاتس نتنياهو حماس قطر تفجيرات قطر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين
قرار عاجل بإزالة 11 طابقًا مخالفًا بعقار المندرة المائل بالإسكندرية -صور
وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام