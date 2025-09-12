مصدر إسرائيلي: رئيس الأركان اعترض على توقيت هجوم الدوحة

وكالات

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلًا عن مصدر إسرائيلي، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير اعترض على توقيت الضربة في قطر خوفًا من إفشال المفاوضات.

وقال المصدر الإسرائيلي، إن وزيرا الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر والدفاع يسرائيل كاتس وافقا على خطوة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمضي قدمًا في الهجوم على قادة حركة حماس في قطر.

وذكر المصدر، أنه لم تتم دعوة المسؤول عن مفاوضات الأسرى لمناقشة عملية الدوحة لأن كبار القادة السياسيين افترضوا أنه سيعارض الضربة لأنها تهدد حياة الأسرى.

ويوم الثلاثاء الماضي، نفذت إسرائيل هجومًا باسم "قمة النار" استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.