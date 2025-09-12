إسرائيل تعاود إغلاق معبر كرم أبو سالم وتمنع إدخال المساعدات إلى غزة

العريش(مصر)- (د ب أ)

بعد فتح معبر كرم أبو سالم لمده ٧ أسابيع وإدخال القافلة الـ35 من المساعدات الإنسانية أمس الخميس

عاودت السلطات الإسرائيلية إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ذلك في صبيحة اليوم الجمعة.

كما واصلت السلطات الإسرائيلية تعنتها ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإغلاق معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.

يشار إلى أنه تم إدخال 4586 شاحنة مساعدات على مدار 7 أسابيع من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم ومنه إلى قطاع غزة.