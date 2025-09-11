السلطات الأمريكية تكشف تفاصيل إطلاق النار في مدرسة بدنفر

(أ ب)

أفادت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، أن الطالب الذي أطلق النار بمدرسة في دنفر تأثر بأفكار "شبكة متطرفة"، يبلغ من العمر 16 عاما، قد أطلق عدة طلقات من مسدس في مدرسة ثانوية بضاحية في مدينة دنفر، مما أدى إلى إصابة طالبين.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة جيفرسون إن بعض الطلاب فروا بينما لجأ آخرون إلى الاحتماء بإغلاق قاعات الدراسة خلال حادث إطلاق النار، الذي جرى أمس الأربعاء، في مدرسة إيفرجرين الثانوية عند سفوح جبال روكي.

وأكد أنه أصيب أحد الضحيتين داخل المدرسة وآخر خارجها، وأن المشتبه به، طالب في المدرسة يُدعى ديسموند هولي، لقي حتفه لاحقا.

وقالت المتحدثة باسم مكتب قائد شرطة مقاطعة جيفرسون، جاكي كيلي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إنه سيتم الإفصاح في وقت لاحق عن تفاصيل حول كيفية ما يتردد عن تحول هولي إلى التطرف.

ويقوم المحققون بتفتيش غرفة المشتبه به وحقيبة الظهر الخاصة به وخزانته المدرسية في مسعى لكشف ملابسات حادث إطلاق النار.