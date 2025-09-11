وكالات

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الخميس، أن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ في تشديد الإجراءات الأمنية عقب مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

وقالت الصحيفة إن مراسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لإحياء الذكرى السنوية لهجمات 11 سبتمبر 2001، نُقلت إلى مكان أكثر أمانًا، فيما ستُتخذ تدابير إضافية خلال حضور ترامب مباراة بيسبول مساء الخميس بالتوقيت المحلي في نيويورك.

وأضافت الصحيفة، أن فريق ترامب يُجري مناقشات أوسع بشأن كيفية تعزيز أمن الرئيس، بخلاف الإجراءات المتخذة لتأمين الفعاليات التي سيشارك فيها هذا الأسبوع.

وأعربت السلطات الأمريكية، الخميس، عن اعتقادها بأن القناص الذي اغتال تشارلي كيرك قفز من سطح أحد المباني ولاذ بالفرار إلى أحد الأحياء بعد أن أطلق رصاصة واحدة. ولا تزال هويته مجهولة حتى الآن. وأضافت السلطات أن المحققين عثروا على بندقية قوية تعمل يدويًا يُرجح أنها استُخدمت في الهجوم، وأنهم يراجعون لقطات مصورة للشخص المشتبه به.

ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي صورًا لشخص يُعتقد أنه على صلة بالحادث، وطلب من الجمهور تقديم أي معلومات قد تساعد في القبض عليه.

ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى تمكن مطلق النار من الفرار.

كما أعاد حادث إطلاق النار إلى ذهن ترامب ذكريات محاولة اغتياله في يوليو 2024، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لوول ستريت جورنال.