سيناتور أمريكي: علينا التوقف عن التواطؤ في جرائم الحرب بغزة

07:14 م الخميس 11 سبتمبر 2025

السيناتور الأمريكي جيف ميركلي

وكالات

وجه السيناتور الأمريكي جيف ميركلي، رسالة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه يجب عليها التوقف عن مد إسرائيل بالبنادق الهجومية التي يستخدمها المستوطنون في الضفة الغربية.

وقال ميركلي، خلال تصريحات إعلامية، إن الأطفال هم أكثر الفئات تضررا جراء الجوع في غزة، ويجب ضخ الغذاء بكميات كبيرة إلى للقضاء على سوء التغذية، مؤكدًا أنه يتم تقييد دخول الغذاء إلى غزة بشكل متعمد.

وأكد السيناتور الأمريكي، أنه يجب وقف إطلاق في غزة، من أجل إدخال المساعدات للقطاع والإفراج عن الأسرى، مشيرًا إلى أن استراتيجية إسرائيل للتطهير العرقي في القطاع تتضمن تدمير المنازل لمنع السكان من العودة إليها.

وأضاف "على الولايات المتحدة أن تتوقف عن التواطؤ في التطهير العرقي وجرائم الحرب التي ترتكب في غزة".

السيناتور الأمريكي جيف ميركلي التواطؤ في جرائم الحرب بغزة توقف أمريكا عن مد إسرائيل بالسلاح الجوع في غزة
