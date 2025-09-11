السيناتور كريس فان هولن: الضفة الغربية تشهد تطهيرا عرقيا

وكالات

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور كريس فان هولن، إن حكومة بنيامين نتنياهو تخطت استهداف حركة حماس بشكل كبير وتعاقب سكان قطاع غزة جماعيا، مؤكدًا أنه يجب فتح المزيد من المعابر مع غزة.

واتهم السيناتور كريس فان هولن، الحكومة الإسرائيلية بأنها تقوم بتطبيق خطة للتطهير العرقي في غزة بتواطؤ من أمريكا، لافتًا إلى أن مدينة رفح جنوبي غزة تحولت إلى ركام.

وأكد فان هولن، أن إسرائيل تمنع تزويد السكان في شمال غزة بالغذاء بهدف إخراجهم من هناك، مضيفًا "التقينا جنودا إسرائيليين وأكدوا لنا أنهم كانوا جزءا من التدمير الممنهج للبنية التحتية داخل القطاع".

وأشار إلى أن حكومة نتنياهو تتحدث عن خطة لإخراج السكان في غزة طوعا، لكن ما يحدث على الأرض يظهر عكس ذلك، مؤكدًا أن نتنياهو يعطي الأولوية لبقائه السياسي وليس لبقاء الأسرى في غزة على قيد الحياة.

نوه السيناتور الأمريكي فان هولن، إلى أن حكومة نتنياهو ليست مهتمة بالتوصل إلى تسوية تقضي بإنهاء الحرب واستعادة الأسرى،

وذكر أن الضفة الغربية تشهد تطهيرا عرقيا لكن بوتيرة بطيئة عن قطاع غزة، حيث قامت إسرائيل بتشييد المزيد من المستوطنات.