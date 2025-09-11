حزب الله ينفي ارتباطه بخلية اعتقلتها الداخلية السورية في دمشق

وكالات

نفى حزب الله اللبناني في بيان، الخميس، ما أوردته وزارة الداخلية السورية من ‌‏اتهامات بشأن انتماء عناصر جرى اعتقالهم في ريف دمشق الغربي إلى حزب الله.

وأكد حزب الله اللبناني، على أن ليس لديه أي تواجد ولا يمارس أي نشاط على ‌‏الأراضي السورية، مشيرا إلى حرصه على استقرار سوريا وأمن شعبها.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الداخلية السورية في بيان، إنها أوقفت خلية تابعة لحزب الله اللبناني في بلدتي سعسع وكناكر بريف دمشق الغربي.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي، أن "الوحدات الخاصة تمكنت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، بعد متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثف، من القبض على خلية إرهابية تابعة لميليشيا (حزب الله)، كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر بريف دمشق الغربي".

وأوضح الدالاتي، أنه "تمت مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و 19 صاروخًا من طراز (جراد)، وصواريخ مضادة للدروع، إلى جانب أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة".

وأشار إلى أنه "تمت إحالة الملف إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة المعنية التحقيق مع الموقوفين لكشف كامل الارتباطات والأهداف".

ونشرت وزارة الداخلية السورية، عبر حسابها على منصة "إكس"، مشاهد من عملية اعتقال أفراد الخلية في ريف دمشق الغربي، بعد ثبوت تورطهم في التخطيط لعمليات تهدد أمن البلاد واستقرارها، وفق البيان.