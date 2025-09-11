سوريا: توقيف خلية تابعة لحزب الله اللبناني في ريف دمشق الغربي

وكالات

قالت وزارة الداخلية السورية في بيان، الخميس، إنها أوقفت خلية تابعة لحزب الله اللبناني في بلدتي سعسع وكناكر بريف دمشق الغربي.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي، أن "الوحدات الخاصة تمكنت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، بعد متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثف، من القبض على خلية إرهابية تابعة لميليشيا (حزب الله)، كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر بريف دمشق الغربي".

وأوضح الدالاتي، أنه "تمت مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و 19 صاروخًا من طراز (جراد)، وصواريخ مضادة للدروع، إلى جانب أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة".

وأشار إلى أنه "تمت إحالة الملف إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة المعنية التحقيق مع الموقوفين لكشف كامل الارتباطات والأهداف".

ونشرت وزارة الداخلية السورية، عبر حسابها على منصة "إكس"، مشاهد من عملية اعتقال أفراد الخلية في ريف دمشق الغربي، بعد ثبوت تورطهم في التخطيط لعمليات تهدد أمن البلاد واستقرارها، وفق البيان.