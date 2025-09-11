العراق: التفرقة أدت إلى جرأة العدو الصهيوني على البلدان الإسلامية

بغداد- (د ب أ)

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الخميس أن "التفرقة والتشظي في أمتنا الإسلامية أسهمت في تمادي الكيان الغاصب في غزة والاعتداء على لبنان وإيران ودولة قطر".

وقال السوداني ، خلال حضوره احتفالية المولد النبوي الشريف التي أقامها ديوان الوقف السني في جامع أم القرى ، إن "اختلاف الأمة الإسلامية أدى إلى جرأة العدوان على البلدان الإسلامية وانتشار البَغضاءِ والعِداءِ والتفرقة".

وذكر أن "العدوان أدى إلى تراجع التنمية وتفشي الفوضى، وهذا ما حصل في سوريا واليمن والسودان وليبيا والصومال وأفغانستان" ، مضيفا :"يجب أن نتقي صناع الفتن وتجارها الذين ينتفعون من آلام أهلنا، ويعمدون إلى إثارة الفتنة والإساءة للسلم الإجتماعي".

وأوضح السوداني أن "هناك من يزرع الحقد عبر الكذب والتضليل، وهؤلاء ينشطون في أيامِ الاستقرار والرخاء، لكن قرار الشعب وحقائق الإعمار والتنمية تكشف إفلاسهم".

وقال السوداني إن " خدمة مصالح الناس والارتقاء بنوعية حياة أبناء شعبنا هو جوهر وصايا الرسول محمد ، وكذلك إصلاح ذات البين ونشر الألفة والرحمة بين المؤمنين".

وأكد أن" صيانة الأمانة أولى مهام المسؤول، وعلينا تقوية الدولة ومؤسساتها وتطبيق القانون بلا تحيز أو محاباة وبما يطمئن المواطن العراقي ويتطلع إليه".

وأضاف أن "الحكومة العراقية تعمل على تطبيق القانون بلا تحيز أو محاباة، وهي مهام تكمن فيها أسس وحدة مجتمعنا وتأمين مصالحه العليا وأن قوة الدولة أساس وحدة مجتمعنا، ومنطلق لتعزيز قدرة العراق على مواجهة كل التحديات" .

وحذر السوداني من أن "ما يحدث في منطقتنا يسهم فيه صانعو الموت والفتن الطائفية وتجار الزيف والأوهامِ الملغومة بالكذب وأن العراق ينعم بالأمن والاستقرار ببركة تضحيات دماء الشهداء والتآخي بين أبناء مكونات شعبه".