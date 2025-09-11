إعلان

تبرع لإسرائيل.. لاري إليسون يخطف لقب "الأغنى في العالم" من إيلون ماسك

11:30 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

لاري إليسون

وكالات

انتزع المؤسس المشارك لشركة "أوراكل"، لاري إليسون، اليوم الأربعاء، لقب أغنى رجل في العالم من إيلون ماسك، الذي احتفظ به لفترة طويلة، حسبما أظهر مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، بعدما ارتفعت أسهم شركته العملاقة في مجال البرمجيات بأكثر من الثلث خلال دقائق معدودة من التداول؛ وفق تقرير منشور على " SKY News".

وأضاف التقرير، أن ثروة إليسون، البالغ من العمر 81 عاما، والذي ترك دراسته الجامعية، تبلغ الآن 393 مليار دولار، متجاوزة بعدة مليارات ثروة ماسك، الذي احتفظ بلقب أغنى رجل في العالم لأربع سنوات على متتالية.

وجاء التغيير في التصنيف عقب إعلان نتائج مالية قوية لشركة "أوراكل"، مدفوعة بطلبات بمليارات الدولارات من العملاء في ظل اشتداد المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ما علاقة "إليسون" بدعم إسرائيل

يعد إليسون مقرب أيضًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقد تبرع بسخاء للجيش الإسرائيلي من خلال منظمة "أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي" غير الربحية.

وفي عام 2017، قدّم للمنظمة أكبر تبرع لها على الإطلاق آنذاك، بقيمة 16.6 مليون دولار؛ وفق صحيفة الجارديان.

ويذكر أن إليسون، استضاف نتنياهو وشخصيات مرموقة ومشاهير آخرين في قصره الضخم في لاناي.

