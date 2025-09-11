إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن

تل أبيب- (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إطلاق صاروخ من اليمن، ما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في عدة مناطق بالبلاد.

وأعلن الجيش في وقت لاحق انتهاء الخطر، مؤكدا أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية اعترضت الصاروخ بنجاح، دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على منشآت عسكرية مرتبطة بميليشيا الحوثي المدعومة من جانب إيران في اليمن.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للحوثيين مقتل 35 شخصا في الغارات التي تم شنها على العاصمة صنعاء وعلى محافظة الجوف، أمس الأربعاء.