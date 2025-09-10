إعلان

مقرب من ترامب.. إطلاق النار على تشارلي كيرك في أمريكا "فيديو"

11:46 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

الناشط الجمهوري، تشارلي كيرك

تعرض الناشط الجمهوري، تشارلي كيرك اليوم الأربعاء، لطلق ناري، خلال مشاركته في فعالية بجامعة وادي يوتا بولاية يوتا في أمريكا.

وقالت لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن كيرك المؤيد الإسرائيلي والمقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصيب برصاصة في رقبته، ونُقل من مكان الحادث في حالة حرجة.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم اعتقال منفذ العملية وهو ليس طالبا، مشيرة إلى أن كيرك كان يتحدث أمام حشد كبير عندما تم تعرض لإطلاق نار.

تُظهر لقطات من موقع الحادث إطلاق نار مصحوبًا بصراخ، ويُظهر كيرك وهو ينهار على المسرح حيث كان يُجري نقاشًا مع الجمهور.

