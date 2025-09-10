وزير الخارجية الإيراني: نتنياهو يريد فرض هيمنة إسرائيل على المنطقة

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تحقق أيا من أهدافها عبر عدوانه على إيران واضطرت في النهاية إلى طلب وقف إطلاق النار دون شروط.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، خلال تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يريد فرض هيمنة إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأشار عراقجي، إلى أن الدول الإسلامية بإمكانها فرض عقوبات على الدول التي تتعامل تجاريا مع الكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن تل أبيب لا تلتزم بأي قيود أو خطوط حمراء.

وأكد الوزير الإيراني، أن الكيان الإسرائيلي أثبت أنه لا يراعي أي خط أحمر وهجومه على قطر يبرهن أنه لا توجد دولة بالمنطقة في مأمن من هجماته.

ونوه إلى أن الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة، وفرت حصانة للكيان الإسرائيلي ليقوم بارتكاب كل ما يريد في المنطقة.