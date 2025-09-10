إعلان

وزير الخارجية الإيراني: نتنياهو يريد فرض هيمنة إسرائيل على المنطقة

10:36 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تحقق أيا من أهدافها عبر عدوانه على إيران واضطرت في النهاية إلى طلب وقف إطلاق النار دون شروط.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، خلال تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يريد فرض هيمنة إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأشار عراقجي، إلى أن الدول الإسلامية بإمكانها فرض عقوبات على الدول التي تتعامل تجاريا مع الكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن تل أبيب لا تلتزم بأي قيود أو خطوط حمراء.

وأكد الوزير الإيراني، أن الكيان الإسرائيلي أثبت أنه لا يراعي أي خط أحمر وهجومه على قطر يبرهن أنه لا توجد دولة بالمنطقة في مأمن من هجماته.

ونوه إلى أن الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة، وفرت حصانة للكيان الإسرائيلي ليقوم بارتكاب كل ما يريد في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني فرض هيمنة إسرائيل على المنطقة قوات الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - مدبولي يحسم الجدل بشأن رفع أسعار الكهرباء
"قعدوني على الدكة".. محمود سعد يكشف لمجدي الجلاد أسباب توقف برامجه