إعلان

ولي العهد السعودي: أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت

06:02 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه أي عدوان إسرائيلي، وندين استمرار العدوان الغاشم على غزة.

وأضاف ولي العهد السعودي في كلمة له اليوم الأربعاء، أن الاعتداء على دولة قطر يتطلب تحركا دوليا لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

أكد أن بلاده ستكون مع قطر في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حدود، مشيرًا إلى أن المملكة ترفض هجوم إسرائيل على الدوحة ولا تقبل به.

وذكر الأمير محمد بن سلمان، بأنه تم تفعيل مبادرة السلام العربية لتنفيذ حل الدولتين، وإنشاء الدولة الفلسطينية.

وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن بلاده تساند سوريا لضمان وحدة أراضيها، مضيفًا "نأمل أن يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أرض غزة فلسطينية العدوان الغاشم على غزة الاعتداء على دولة قطر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح