ولي العهد السعودي: أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت

وكالات

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه أي عدوان إسرائيلي، وندين استمرار العدوان الغاشم على غزة.

وأضاف ولي العهد السعودي في كلمة له اليوم الأربعاء، أن الاعتداء على دولة قطر يتطلب تحركا دوليا لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

أكد أن بلاده ستكون مع قطر في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حدود، مشيرًا إلى أن المملكة ترفض هجوم إسرائيل على الدوحة ولا تقبل به.

وذكر الأمير محمد بن سلمان، بأنه تم تفعيل مبادرة السلام العربية لتنفيذ حل الدولتين، وإنشاء الدولة الفلسطينية.

وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن بلاده تساند سوريا لضمان وحدة أراضيها، مضيفًا "نأمل أن يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان".