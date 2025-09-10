رئيس الإمارات يصل قطر في زيارة أخوية (صور)

وكالات

وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة أخوية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي.

وجاء ذلك عقب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقر قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة عصر الثلاثاء.