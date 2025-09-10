إعلان

رئيس الإمارات يصل قطر في زيارة أخوية (صور)

12:48 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
    رئيس الإمارات يصل قطر
وكالات

وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة أخوية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي.

وجاء ذلك عقب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقر قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة عصر الثلاثاء.

الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات قطر
