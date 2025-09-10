

وكالات

قال مسؤول أمريكي ودبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث مسؤولي التكتل أمس الثلاثاء على فرض رسوم جمركية على الصين تصل إلى 100% في إطار استراتيجية للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة تلك المحادثات الخاصة، إن ترمب شجع الاتحاد الأوروبي أيضا على فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الهند.

والصين والهند من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي، وبالتالي فإنهما تضطلعان بدور مهم في دعم اقتصاد روسيا مع استمرار حربها في أوكرانيا التي بدأت في عام 2022.

وقدم ترامب هذا الطلب، الذي تم نقله خلال مؤتمر عبر الهاتف، إلى مبعوث الاتحاد الأوروبي المعني بالعقوبات ديفيد أوسوليفان ومسؤولين آخرين من التكتل.

وهناك وفد من الاتحاد الأوروبي في واشنطن حاليا لبحث تنسيق العقوبات، وفقا للغد.

وقال الدبلوماسي الأوروبي، إن الولايات المتحدة أشارت إلى استعدادها لفرض رسوم جمركية مماثلة إذا استجاب الاتحاد الأوروبي لطلبها.

وسيؤدي الطلب الأمريكي، في حال تنفيذه، إلى تغيير استراتيجية الاتحاد الأوروبي الذي فضل عزل روسيا بالعقوبات بدلا من الرسوم الجمركية.

وفي وقت لاحق مساء أمس الثلاثاء، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة يمكنها في الواقع تعزيز التجارة مع الهند.

وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة والهند تعملان على إزالة الحواجز التجارية بين البلدين، مضيفا أنه يتطلع إلى التحدث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وفي ذات السياق، قال ترامب للصحفيين فجر اليوم الأربعاء، إنه سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع أو في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وقبل 5 أيام، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قد يلتقيان مرة أخرى في المستقبل القريب.

وأردف بيسكوف في إشارة إلى قمة بوتين وترمب الشهر الماضي: "ليس لدي شك في أنه إذا رأى الرئيسان ضرورة لذلك، فيمكن تنظيم اجتماع بينهما سريعًا جدًا، مثلما تم تنظيم اللقاء في ألاسكا سريعًا".

وأضاف أن الاتصالات على مستوى العمل تجري طوال الوقت.