تدمير 22 مسيرة أوكرانية فوق المناطق والمقاطعات الروسية



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق العديد من المقاطعات الروسية اعتبارا من الساعة 17:40 مساء الثلاثاء حتى منتصف الليل.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في 9 سبتمبر، من الساعة 17:40 بتوقيت موسكو حتى منتصف الليل، تمكّنت وسائل الدفاع الجوي المناوبة من تدمير 22 طائرة بدون طيار أوكرانية ".

وتوزعت المسيرات التي تم تدميرها فوق المقاطعات التالية: 6 مسيرات فوق مقاطعة بريانسك، و5 مسيرات فوق مقاطعة كورسك، و4 فوق مقاطعة فورونيج، و3 مسيرات فوق مقاطعة أوريول، و2 فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة واحدة فوق مقاطعة بيلجورود، وأخرى فوق مياه البحر الأسود"، وفقا لروسيا اليوم.