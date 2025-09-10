إعلان

تدمير 22 مسيرة أوكرانية فوق المناطق والمقاطعات الروسية

02:28 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

مسيرة أوكرانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق العديد من المقاطعات الروسية اعتبارا من الساعة 17:40 مساء الثلاثاء حتى منتصف الليل.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في 9 سبتمبر، من الساعة 17:40 بتوقيت موسكو حتى منتصف الليل، تمكّنت وسائل الدفاع الجوي المناوبة من تدمير 22 طائرة بدون طيار أوكرانية ".

وتوزعت المسيرات التي تم تدميرها فوق المقاطعات التالية: 6 مسيرات فوق مقاطعة بريانسك، و5 مسيرات فوق مقاطعة كورسك، و4 فوق مقاطعة فورونيج، و3 مسيرات فوق مقاطعة أوريول، و2 فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة واحدة فوق مقاطعة بيلجورود، وأخرى فوق مياه البحر الأسود"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسيرة أوكرانية تدمير مسيرة أوكرانية روسيا المقاطعات الروسية أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قطر: أمريكا أبلغتنا بالهجوم الإسرائيلي بعد وقوعه بـ10 دقائق
* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة