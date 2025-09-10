قطر: تشكيل فريق قانوني لتحضير الرد على الهجوم الإسرائيلي

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن الدوحة لن تتهاون في التعامل مع الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف اليوم مقرات سكنية لقيادات حماس.

ووصف الأنصاري، الهجوم الإسرائيلي بأنه غادر ويُعد انتهاكا لسيادة قطر كدولة وساطة.، مؤكدا أن السلوك الإسرائيلي الأرعن لن يمر مرور الكرام.

وأوضح الأنصاري، أن إسرائيل استهدفت دولة تقوم بدور وساطة معترف به من جميع الشركاء الدوليين، مشيرا إلى أن مثل هذه الانتهاكات لن تردع قطر عن القيام بدورها" في تعزيز السلام الإقليمي.

وأشار الأنصاري، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود إسرائيل لتصبح دولة مارقة، موضحا أن سلوكها هذا يقود العالم بأسره إلى شفير الهاوية.

وشدد الأنصاري، على أن الهجوم استهدف وفد حماس في دولة وساطة، مما يُظهر وجه إسرائيل الحقيقي كدولة مارقة لا تحترم القوانين الدولية.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية، تشكيل فريق قانوني متخصص لتحضير الرد على الهجوم الإسرائيلي الذي يهدد أمن المنطقة بأكملها، لافتا إلى أن الدوحة نقلت رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، وأن الفرق المعنية بدأت بالفعل في بحث الخطوات القانونية والدبلوماسية للرد.

وأكد الأنصاري، أن الأجهزة المختصة مستمرة في التعامل مع تداعيات الهجوم، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أشرف بنفسه على جميع الإجراءات المتخذة لضمان الاستجابة السريعة والفعالة.