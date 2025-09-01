إسرائيليون يقدمون التماسا للمحكمة العليا لمنع احتلال غزة

وكالات

قدّم مجموعة من المدنيين الإسرائيليين و العسكريون المتقاعدون، عريضة إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية يطلبون منع احتلال غزة ويتهمون رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأن لديه دوافع شخصية، وفقًا لموقع واللا العبري.

وقال الملتمسين، في الالتماس الذي نشره الموقع العبري، اليوم، إن قرار الحرب جاء مخالفًا لموقف جيش الاحتلال ومسؤولين أمنيين آخرين، ودون أن يُراعي مجلس الوزراء الآثار الوجودية والدولية لهذا القرار على النحو الواجب.

وطلب الملتمسون نشر أسباب قرار مجلس الوزراء باحتلال مدينة غزة، وكتب الملتمسون، ممثلين بالمحامي دانيال هكالي، في طلبهم: "بما أن الملتمسين يدركون قانونية محدودية تدخل هذه المحكمة الموقرة في قرارات المستوى السياسي للسلطة التنفيذية ذات الجوانب السياسية والعسكرية، فإن المحكمة الموقرة مطالبة، على الأقل، بأمر المدعى عليه بنشر أسباب هذا القرار علنًا".

وبحسبهم، عارض جيش الدفاع الإسرائيلي، بقيادة رئيس الأركان العميد إيال زامير، القرار بشدة، بل وحذّر من أن الاحتلال المُخطط له سيُعرّض حياة الأسرى للخطر، وسيُفاقم من تآكل القوات النظامية والاحتياطية، التي قد تُؤدي إلى انهيار النظام الاحتياط مما يُشكّل خطرًا على الأمن القومي، ورغم ذلك، قرر مجلس الوزراء رفض موقفه.

وأكد الملتمسون، أن القرار اتُخذ من قِبَل حكومة أقلية، والتي يجب أن تتوخى الحذر الشديد في مثل هذه القضايا الحاسمة، نظرًا للاتهام الجنائي الموجه إلى رئيس الوزراء.