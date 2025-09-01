"بسبب ترامب".. إعلام عبري: نتنياهو يعمل على تقصير مدة حرب غزة

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعمل على تقصير مدة الحرب في قطاع غزة، بسبب أن إسرائيل لديها دعم من ترامب لاحتلال المدينة بالكامل، ولكن مدته الزمنية ليست مفتوحة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال سيبدأ غدا الثلاثاء، في استدعاء 60 ألف جندي من جنود الاحتياط استعدادا لمواصلة الحرب في غزة.

وأضافت القناة الإسرئيلية، أنه سيتم بداية استدعاء 5 ألوية من الاحتياط قوامها 15 ألف جندي، مشيرة إلى أن جنود الاحتياط سينتشرون أيضًا على حدود لبنان وسوريا وفي الضفة لتمكين الجنود النظاميين من الحرب في غزة.