إسرائيل تعلن اعتراض طائرة مسيرة حوثية قبل وصولها إلى أراضيها

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أن إسرائيل اعترضت بنجاح طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن قبل وصولها إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأشار الجيش إلى أنه لم يتم إطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

كانت جماعة الحوثي قد توعدت "بالرد القاسي" على إسرائيل، بعد هجوم إسرائيلي استهدف اجتماعا يضم رئيس حكومة الحوثيين أحمد الرهوي وعددا من الوزراء ما أسفر عن مقتلهم في العاصمة صنعاء.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلنت جماعة الحوثي، استهداف سفينة نفطية إسرائيلية شمالي البحر الأحمر.

يشار إلى أن الحوثيين أطلقوا مرارا صواريخ باتجاه إسرائيل منذ اندلاع حربها ضد حركة حماس في غزة، ويقولون إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين.

من جانبها تقوم إسرائيل بشن هجمات على أهداف للحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.