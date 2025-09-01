إعلان

إسرائيل تعلن اعتراض طائرة مسيرة حوثية قبل وصولها إلى أراضيها

06:23 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

طائرة مسيرة حوثية

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أن إسرائيل اعترضت بنجاح طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن قبل وصولها إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأشار الجيش إلى أنه لم يتم إطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

كانت جماعة الحوثي قد توعدت "بالرد القاسي" على إسرائيل، بعد هجوم إسرائيلي استهدف اجتماعا يضم رئيس حكومة الحوثيين أحمد الرهوي وعددا من الوزراء ما أسفر عن مقتلهم في العاصمة صنعاء.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلنت جماعة الحوثي، استهداف سفينة نفطية إسرائيلية شمالي البحر الأحمر.

يشار إلى أن الحوثيين أطلقوا مرارا صواريخ باتجاه إسرائيل منذ اندلاع حربها ضد حركة حماس في غزة، ويقولون إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين.

من جانبها تقوم إسرائيل بشن هجمات على أهداف للحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.

اعتراض طائرة مسيرة حوثية الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل الحوثيون
