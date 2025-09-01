الحوثيون في اليمن يشيعون رئيس حكومتهم و9 وزراء قتلوا بقصف إسرائيلي

صنعاء- (د ب أ)

شيعت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الاثنين، قتلى الهجوم الإسرائيلي على صنعاء بينهم رئيس الحكومة أحمد الرهوي وتسعة وزراء.

وتمت مراسم التشييع في ميدان السبعين أكبر ميادين العاصمة صنعاء بحضور آلاف الأشخاص بينهم قادة في الجماعة أبرزهم القائم بأعمال رئيس الوزراء محمد مفتاح.

وقال مفتاح ، في كلمة خلال مراسيم التشييع ،إن "جريمة اغتيال الرهوي وعدد من الوزراء لن تنجح في زعزعة أركان الدولة اليمنية".

وأضاف "بدلاً من ذلك، ستكون دماء الشهداء وقوداً لمزيد من الإصرار والعمل في مواجهة مخطط العدوان الفاشل".

و قلل مفتاح من تأثير حادثة الاغتيال على الجماعة قائلا" دولة المؤسسات قائمة ولا تزال تعمل بكفاءة عالية".

بالتزامن مع التشييع، كشفت الجماعة عن أسماء وعدد من تم اغتيالهم وعددهم 12 بينهم رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي وكذلك وزير الخارجية جمال عامر، ووزير العدل وحقوق الإنسان مجاهد أحمد عبدالله علي إضافة إلى وزير الإعلام هاشم شرف الدين.

كما شملت قائمة من تم تشييعهم معين هاشم أحمد المحاقري وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، ورضوان علي علي الرباعي وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، وعلي سيف محمد حسن وزير الكهرباء والطاقة والمياه، وكذلك علي قاسم حسين اليافعي وزير الثقافة والسياحة، وسمير محمد أحمد باجعالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى وزير الشباب والرياضة علي أحمد المولد .

ومن بين القتلى مسؤولان في رئاسة الحكومة وهما محمد قاسم الكبسي مدير مكتب رئاسة الوزراء، وزاهد محمد العمدي سكرتير مجلس الوزراء.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت أن هؤلاء سقطوا في ضربة إسرائيلية على صنعاء خلال اجتماع للحكومة التابعة لها عصر يوم الخميس الماضي.

وهذه هي أول ضربة تقوم بها إسرائيل ضد قادة حوثيين بارزين منذ بدء غاراتها في اليمن في شهر يوليو 2024.