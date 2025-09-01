ليبيا.. تبادل إطلاق نار كثيف في طرابلس |فيديو



وكالات

شهد المدخل الغربي للعاصمة الليبية طرابلس فجر اليوم الاثنين تبادل إطلاق نار كثيف بين عناصر مسلحة.

وكشفت مصادر من حكومة "الوحدة الوطنية" برئاسة عبد الحميد الدبيبة لقناة "العربية/الحدث"، أن مجموعة مسلحة تتبع أحد قادة "جهاز الردع" حاولت اقتحام قرية الريقاطة بمنطقة السياحية طرابلس وتم التعامل معها.

وجاء الاشتباك على الرغم من توصل حكومة "الوحدة الوطنية" المؤقتة برئاسة الدبيبة، و"جهاز الردع" بقيادة عبد الرؤوف كارة، إلى اتفاق غير مُعلن لوقف الاشتباكات المسلحة بينهما، بحسب إعلام ليبي.