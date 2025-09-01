إعلان

ليبيا.. تبادل إطلاق نار كثيف في طرابلس |فيديو

01:28 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

مسلحون - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

شهد المدخل الغربي للعاصمة الليبية طرابلس فجر اليوم الاثنين تبادل إطلاق نار كثيف بين عناصر مسلحة.

وكشفت مصادر من حكومة "الوحدة الوطنية" برئاسة عبد الحميد الدبيبة لقناة "العربية/الحدث"، أن مجموعة مسلحة تتبع أحد قادة "جهاز الردع" حاولت اقتحام قرية الريقاطة بمنطقة السياحية طرابلس وتم التعامل معها.

وجاء الاشتباك على الرغم من توصل حكومة "الوحدة الوطنية" المؤقتة برئاسة الدبيبة، و"جهاز الردع" بقيادة عبد الرؤوف كارة، إلى اتفاق غير مُعلن لوقف الاشتباكات المسلحة بينهما، بحسب إعلام ليبي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طرابلس عناصر مسلحة إطلاق نار عبد الحميد الدبيبة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة