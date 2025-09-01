إعلان

الدفاع الروسية: إسقاط 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

10:31 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

طائرة مسيرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليل.

وقال البيان "في 1 سبتمبر، من منتصف الليل حتى الساعة 5:00 صباح اليوم الاثنين بتوقيت موسكو، اعترضت وسائط الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 50 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم إسقاط 12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وأربع فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و3 فوق أراضي كل من مقاطعتي سامارا وأورينبورج وجمهورية تتارستان، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي إقليم كراسنودار، و16 فوق حوض البحر الأسود وسبع فوق حوض بحر آزوف ".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الدفاع الروسية منظومات الدفاع الجوي طائرة مسيرة أوكرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة