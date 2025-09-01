إعلان

بعد التكهنات بشأن صحته.. ترامب: لم أشعر بأني أفضل حال في حياتي

04:32 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (وكالات)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

تباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إنه لم يشعر بأنه أفضل حالا في حياته هكذا قط، وذلك بعد أيام من التكهنات التي انتشرت عبر الإنترنت بشأن صحته.

وعبر منصة "تروث سوشيال"، عاد ترامب بقوة بعد عطلة نهاية أسبوع هادئة نسبيا قضاها في لعب الجولف بمنتجعه في ولاية فيرجينيا، إذ كتب: "لم أشعر بأني أفضل حالا في حياتي هكذا قط. وأيضا، العاصمة واشنطن أصبحت منطقة خالية من الجريمة، بعد أن تولى الرئيس السيطرة على إدارة شرطة العاصمة واشنطن.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد ضجت بنظريات غريبة وتكهنات مقلقة حول صحة ترامب بعد عدة أيام من غيابه عن الفعاليات العامة.

فيما ظهر الرئيس الأمريكي يصافح المواطنين المتجمعين أثناء توجهه للعب الجولف يوم السبت، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي التكهنات بشأن صحة ترامب ترامب صحة ترامب البيت الأبيض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة