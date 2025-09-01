بعد التكهنات بشأن صحته.. ترامب: لم أشعر بأني أفضل حال في حياتي



وكالات

تباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إنه لم يشعر بأنه أفضل حالا في حياته هكذا قط، وذلك بعد أيام من التكهنات التي انتشرت عبر الإنترنت بشأن صحته.

وعبر منصة "تروث سوشيال"، عاد ترامب بقوة بعد عطلة نهاية أسبوع هادئة نسبيا قضاها في لعب الجولف بمنتجعه في ولاية فيرجينيا، إذ كتب: "لم أشعر بأني أفضل حالا في حياتي هكذا قط. وأيضا، العاصمة واشنطن أصبحت منطقة خالية من الجريمة، بعد أن تولى الرئيس السيطرة على إدارة شرطة العاصمة واشنطن.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد ضجت بنظريات غريبة وتكهنات مقلقة حول صحة ترامب بعد عدة أيام من غيابه عن الفعاليات العامة.

فيما ظهر الرئيس الأمريكي يصافح المواطنين المتجمعين أثناء توجهه للعب الجولف يوم السبت، وفقا لروسيا اليوم.