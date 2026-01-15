إعلان

الأمم المتحدة تحث على وقف التهديد باستخدام القوة في المعاملات الدولية

كتب : مصراوي

10:59 م 15/01/2026

أنطونيو جوتيريش

وكالات

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن من حق الإيرانيين التعبير عن مطالبهم بحرية ودون خوف، داعيًا السلطات الإيرانية إلى احترام حقوق المحاكمة العادلة للمحتجزين.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع حالات الوفاة التي سجلت في البلاد، مشيرا إلى متابعة المنظمة بقلق للتصريحات التي تتحدث عن إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران.

وشدد جوتيريش، على أن أفضل السبل لمعالجة القضايا المتعلقة بإيران تكمن في الدبلوماسية والحوار، مؤكّدًا على ضرورة التزام الدول الأعضاء بتسوية نزاعاتها بطريقة سلمية.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة، على وقف التهديد باستخدام القوة في المعاملات الدولية.

