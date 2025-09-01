إعلان

قبل رحلة مقررة إلى بكين.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد خط إنتاج جديد للصواريخ

02:42 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

كيم جونج زعيم كوريا الشمالية

وكالات

تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، خط إنتاج صواريخ جديد وعملية أتمتة تصنيع الصواريخ، وفق ما قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

جاءت زيارته لخط إنتاج الصواريخ قبل رحلة مقررة إلى بكين لحضور عرض عسكري مع الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية صارمة فُرضت عليها بسبب برنامجيها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية التي تم تطويرها في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.

ويقول خبراء ومسؤولون دوليون، إن العقوبات فقدت الكثير من تأثيرها وسط الدعم الاقتصادي والعسكري والسياسي المتزايد من روسيا والصين، وفقا للعربية.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن عملية الإنتاج المطورة ستساعد في زيادة الجاهزية القتالية لوحدات الصواريخ الرئيسية.

وأرسلت كوريا الشمالية جنودا وذخائر مدفعية وصواريخ إلى روسيا لدعم موسكو في حربها ضد أوكرانيا.

