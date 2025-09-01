إعلان

جيش الاحتلال يستهدف مبنى العيادات الخارجية بمستشفى شهداء الأقصى وسط غزة

01:34 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

مستشفى شهداء الأقصى

وكالات

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، مبنى العيادات الخارجية في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، مما أسفر عن وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أن طائرات إسرائيلية تشن غارات مكثفة وسط قطاع غزة.

واستشهد 20 مواطنًا فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر الأحد، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بـ "استشهاد مواطن وإصابة آخرين، باستهداف مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في أرض أبو شعبان بمخيم البريج وسط القطاع".

وقالت إن "مواطنين استشهداو آخرين أصيبوا من طالبي المساعدات قرب مركز مساعدات نتساريم شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع"، مشيرة إلى "وقوع شهداء وجرحى، في قصف إسرائيلي على منتظري المساعدات جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع".

وأوضحت أن "قوات الاحتلال فجّرت أربعة روبوتات مفخخة لتدمير منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة".

مستشفى شهداء الأقصى استهداف مستشفى شهداء الأقصى قطاع غزة قصف غزة جيش الاحتلال
