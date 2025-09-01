بعد استشهاد "إسلام عابد".. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 247

وكالات

أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 247 بعد استشهاد الصحفية إسلام عابد، مطالبًا المجتمع الدولي بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة، في بيان له اليوم، الأحد، "ندين بأشد العبارات استهداف واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، ونحمل الاحتلال والدول المشاركة بالإبادة المسؤولية الكاملة عن ارتكاب الجرائم النكراء".

وأضاف المكتب، أن الصحفية الشهيدة إسلام محارب عابد، كانت تعمل مراسلة صحفية في قناة القدس اليوم الفضائية، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم العدو وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي العدو للعدالة.

كما طالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.