الإمارات تنفذ الإسقاط الجوي الـ67 للمساعدات الإنسانية بقطاع غزة

وكالات

نفذت الإمارات، اليوم السبت، عملية الإسقاط الجوي الـ67 للمساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة، بالتعاون مع الأردن، وبمشاركة ألمانيا وإيطاليا وهولندا واليونان.

وشمل الإسقاط كميات من المواد الغذائية الأساسية الموجهة للأهالي في القطاع، استمراراً لالتزام الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وبهذا الإسقاط ارتفع إجمالي ما تم اسقاطه جواً من قبل دولة الإمارات فقط إلى أكثر من 3892 طنا من المساعدات المتنوعة، التي تضم الغذاء والمستلزمات الضرورية لدعم الشعب الفلسطيني.