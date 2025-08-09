إعلان

لبنان محذّرًا إيران: لن نسمح بادّعاء حق الوصاية على قراراتنا السيادية

07:15 م السبت 09 أغسطس 2025

وزارة الخارجية اللبنانية

وكالات

نددت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، السبت، بتصريحات مستشار المرشد الإيراني التي تشكل تدخلا سافرا وغير مقبول في شؤون لبنان الداخلية.

وأكدت الخارجية اللبنانية، أن الدولة لن تسمح لأي طرف خارجي بأن يتحدث باسمها أو أن يدعي حق الوصاية على قراراتها السيادية، مضيفة "نذكر القيادة في طهران بأن الأجدر بإيران أن تلتفت لقضايا شعبها بدل التدخل في أمور لا تخصها".

وشددت الخارجية اللبنانية، على أن الدولة سترد بما تقتضيه الأعراف على أي محاولة للنيل من هيبة قراراتها أو التحريض عليها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، إن طهران تعارض قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله، وفق ما نقلت عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

وأضاف ولايتي، في مقابلة مع "تسنيم"، أن إيران "تعارض بالتأكيد نزع سلاح حزب الله، لأنها ساعدت على الدوام الشعب اللبناني والمقاومة، وما زالت تفعل ذلك"، في إشارة لحزب الله.

ويتزامن ذلك مع بحث الحكومة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة، إذ كلفت الجيش بإعداد خطة في هذا الشأن لتطبيقها قبل نهاية العام الجاري.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، الخميس، أن مجلس الوزراء وافق على "إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله"، المدعوم من إيران.

وزارة الخارجية اللبنانية المرشد الإيراني إيران تصريحات مستشار المرشد الإيراني حزب الله وزير الإعلام اللبناني
