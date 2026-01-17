"وصفه بالمجرم".. خامنئي يحمّل ترامب مسؤولية قتلى الاحتجاجات في إيران

قبل ساعتين

اتهم المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الرئيس الأمريكي بالتورط في إثارة الاضطرابات وارتكاب جرائم ضد الشعب الإيراني، وتصعيد لهجته تجاه واشنطن بينما تستمر السلطات في تأطير الاحتجاجات الأخيرة على أنها مؤامرة مدعومة من الخارج.

وفي خطاب له يوم السبت، حمّل خامنئي الولايات المتحدة مسؤولية الضحايا والأضرار وما وصفه بـ"التشهير" بإيران، مستهدفًا الرئيس دونالد ترامب بشكل مباشر لتشجيعه الاحتجاجات ووعده بدعم المتظاهرين.

وقال خامنئي: "نعتبر الرئيس الأمريكي مجرمًا بسبب الضحايا والأضرار والتشهير الذي ألحقه بالأمة الإيرانية". ووصف الاحتجاجات الأخيرة بأنها "مؤامرة أمريكية"، متهمًا واشنطن بالسعي لـ"ابتلاع إيران".

ربط الاضطرابات بواشنطن

وأضاف خامنئي، أن ترامب تدخل شخصيًا في هذه الاضطرابات، متهماً إياه بإصدار تصريحات شجعت المتظاهرين ووعدت بالدعم العسكري. وقال: "ترامب نفسه تدخل في هذه الاضطرابات، وأدلى بتصريحات، وشجع المشاغبين، وقال إننا سنقدم دعمًا عسكريًا".

وأشار إلى أن هذه الأحداث كانت مخططة من قبل الأمريكيين بهدف السيطرة على إيران، مكررًا الرواية التي تقول إن القوى الخارجية تقف وراء المعارضة الداخلية. كما اتهم الرئيس الأمريكي بتشويه صورة المشاركين في الاحتجاجات، قائلاً إن ترامب صوّر "المخربين" على أنهم الأمة الإيرانية.

تحذير للمتظاهرين

ووجّه خامنئي تحذيرًا تجاوز الاحتجاجات في الشوارع ليشمل ما وصفهم بـ"المحرّضين" داخل إيران وخارجها.

وأكد أن النظام لا يهدف إلى دفع البلاد نحو الحرب، لكنه لن يسمح لـ"المجرمين الداخليين" بالنجاة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "عدة آلاف من الأشخاص" قُتلوا خلال الاحتجاجات الواسعة في مختلف أنحاء إيران.

وقال: "على الأمة الإيرانية، كما كسرت ظهر الشغب، أن تكسر أيضًا ظهر من حرضوا عليه".

وأضاف أن السلطات والمجتمع لن يتراجعوا في ملاحقة المسؤولين عن الاضطرابات. وقال خامنئي: "لن تدع الأمة الإيرانية المجرمين الداخليين والدوليين وراء هذه الاضطرابات يفلتون من العقاب".