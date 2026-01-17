ترامب يعرض على السيسي الانضمام لمجلس السلام في غزة

مصراوي

قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى دعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، للانضمام إلى مجلس السلام في غزة، والذي يترأسه ترامب.

وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية البوسنة والهرسك في القاهرة، السبت، إن مصر تدرس هذا الأمر حاليا، وكذلك كل الوثائق التي تلقتها في الساعات الماضية والمتعلقة بدخول المرحلة الثانية من اتفاق غزة حيز التنفيذ والإعلان عن الكيانات الخاصة بالقطاع في المرحلة المقبلة.

وأشار عبد العاطي، إلى أن تشكيل مجلس السلام جزء لا يتجزأ من استحقاقات المرحلة الثانية وقرار مجلس الأمن الخاص بالمرحلة التالية في غزة، مشددا على تقدير مصر لجهود ترامب لإحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أنه بدون الانخراط المباشر من ترامب في الشأن الفلسطيني وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية سيكون من الصعب تنفيذ الأطراف لالتزاماتها على أرض الواقع، خاصة في ظل وجود انتهاكات يومية، متابعا: "غياب ترامب يجعل الأمور في مهب الريح، وانخراطه هو الضمان الوحيد والرئيسي لتنفيذ الاستحقاقات والتزام الطرفين بتنفيذ تعهداتهما خاصة الانسحاب الإسرائيلي من غزة".

وشدد عبد العاطي أيضًا، على أهمية انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وانطلاق عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار والدفع باللجنة الإدارية لتولي الشؤون الحياتية في القطاع الفلسطيني.

ومساء الجمعة، أصدر البيت الأبيض بيانا كشف فيه أن مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه الرئيس دونالد ترامب، سيضم شخصيات منها ماركو روبيو وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وتوني بلير.

وأوضح أن "مجلس السلام سيلعب دورا جوهريا في تحقيق جميع النقاط العشرين لخطة الرئيس، من خلال توفير الإشراف الاستراتيجي، وحشد الموارد الدولية، وضمان المساءلة مع انتقال غزة من الصراع إلى السلام والتنمية".