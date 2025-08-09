مقتل ثلاثة أشخاص خلال هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على الحدود الروسية

موسكو - (د ب أ)

قُتل ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين اليوم السبت في هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على منطقة بيلجورود الروسية، بحسب ما ذكره الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف على تطبيق تليجرام.

وأضاف أن شخصين آخرين أصيبا بجروح، مشيرا إلى أن معظم الهجمات وقعت في منطقة بوريسوفكا المحاذية لمنطقة خاركيف الأوكرانية.

وخلال دفاعها المستمر منذ ثلاثة أعوام ضد الغزو الروسي الشامل، استهدفت أوكرانيا مرارا مواقع داخل الأراضي الروسية.