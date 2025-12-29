إعلان

مستشار وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يعمل على تحديد المساعدات لغزة

كتب-عبدالله محمود:

06:55 م 29/12/2025

دونالد ترامب

قال مستشار وزير الخارجية الأمريكي المسؤول عن المساعدات، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد النظر في منظومة المساعدات والدعم الإنساني وصناعة السلام حول العالم.

وأضاف مستشار وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة تقدم نموذجا جديدا لمنظومة المساعدات بالتعاون مع الأمم المتحدة يضمن الغرض من ورائها.

وأكد أن أمريكا ملتزمة بإعادة هيكلة عملية المساعدات بما يضمن للأمم المتحدة أن تفي بوعودها والقيام بمهامها، قائلاً: "تمويلنا للأمم المتحدة لا يمكن أن يكون مستداما وناقشنا توفير التمويل من القطاع الخاص".

وأوضح مستشار وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستوقع مذكرات تفاهم مع 17 دولة وسيكون هناك مراقبة ومساءلة لضمان مساهمة المساعدات في تطبيق الأولويات والمصالح الأمريكية.

وأشار إلى أن ترامب يعمل على تحديد المساعدات لقطاع غزة والأمم المتحدة ستكون شريكة، مؤكدً أنه لن يكون هناك تمويل بدون محاسبة ومتابعة للتدفقات المالية.

