زيلينسكي: لم نهاجم مقر إقامة بوتين.. وروسيا تريد تقويض محادثات السلام

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صحة اتهامات روسيا بالهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قال زيلينسكي، في تصريحات لوكالة رويترز اليوم الإثنين، إن روسيا تريد تقويض التقدم في محادثات السلام بين أوكرانيا والولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن روسيا تجهز لضرب المباني الحكومية في كييف.

ودعا الرئيس الأوكراني، الولايات المتحدة للتحرك إزاء التهديدات الروسية.

وفي وقت سابق، أتهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أوكرانيا بشن هجوما بـ91 طائرة مسيرة على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في نوفغورود الليلة الماضية.

وأكد لاوفروف، أن كييف حاولت مهاجمة المقر الرئاسي وتم إسقاطها جميعا، مشيرًا إلى أن روسيا لن تتغاضى عن الهجوم الأوكراني.

وقال لاوفروف، إن موسكو لا تنوي الانسحاب من المفاوضات رغم هجوم القوات الأوكرانية على مقر إقامة بوتين.