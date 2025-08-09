إصابة 3 أشخاص إثر إطلاق نار في ساحة تايمز سكوير بنيويورك

وكالات

أُصيب 3 أشخاص بجروح إثر إطلاق نار في ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك الأمريكية، بحسب صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية.



وقال متحدث باسم شرطة نيويورك، إن رجلًا يبلغ من العمر 65 عامًا وآخر يبلغ من العمر 19 عامًا أُصيبا بطلقات نارية، كما أُصيبت امرأة تبلغ من العمر 18 عامًا بجرح قطعي في الرقبة بعد تصاعد نزاع بين شخصين.



أُلقي القبض على مشتبه به في موقع الحادث. وذكرت صحيفة "ذا صن" أنه سُمع إطلاق نار الساعة 1:20 صباحًا بعد "تصاعد شجار كلامي بين شخصين".



وذكر متحدث باسم الشرطة للصحيفة: "تم نقل الجميع إلى مستشفى بيلفيو وحالتهم مستقرة".







