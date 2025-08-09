باكستان ترحب باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا



إسلام آباد- (د ب أ)

رحب رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف اليوم السبت باتفاق السلام التاريخي الموقع بين جمهوريتي أرذبيجان وأرمينيا في قمة البيت الأبيض تحت رعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، إكس "يمثل هذا التطور التاريخي فجر عهد جديد للسلام والاستقرار والتعاون في جنوب القوقاز وهي منطقة عانت عقودا من الصراع والمعاناة الإنسانية. نهنئ الرئيس إلهام علييف وشعب أذربيجان على هذا الاتفاق التاريخي ، الذي يعكس الحكمة والبصيرة والفطنة في رسم مسار مستقبل سلمي لمنطقتهم"، حسب وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان اليوم السبت.

وتابع "إننا نقدر أيضا الدور الأمريكي، بقيادة الرئيس دونالد ترامب في تسهيل التقارب بين الجانبين والتوصل إلى اتفاق يفتح آفاقا جديدة للتجارة والتواصل والتكامل الإقليمي. نأمل أن تكون روح الحوار مثالا يحتذى به لمناطق أخرى تواجه صراعات مستمرة منذ فترة طويلة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أمس الجمعة إن دولتي أرمينيا وأذربيجان، الخصمين منذ فترة طويلة، أكدتا التزامها بالسلام.

وقال ترامب في حفل توقيع اتفاق مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في البيت الأبيض "لقد نجحنا أخيرا في صنع السلام".

وأكد ترامب: "تلتزم أرمينيا وأذربيجان بوقف كل القتال إلى الأبد، وفتح التجارة والسفر والعلاقات الدبلوماسية واحترام سيادة بعضهما البعض ووحدة أراضيهما".

وتابع "لقد مضى وقت طويل، إنهما تتقاتلان منذ 35 عاما وهم الآن أصدقاء، وسوف يكونون أصدقاء لفترة طويلة".

ووقع القادة الثلاثة على الإعلان المشترك، الذي وصفه علييف بأنه خطوة أولية نحو اتفاق سلام.