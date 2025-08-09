وكالات

أعلن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، دانيال ميرون، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعًا طارئًا بمبادرة من بريطانيا، لمناقشة قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بشأن غزة.



واعتبر السفير الإسرائيلي أن الحكومة البريطانية لن تبقى مكتوفة الأيدي لو كان هناك 50 مواطنًا بريطانيًا محتجزون في غزة.



ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا بشأن غزة، يوم غد الأحد، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية عقب موافقة إسرائيل على خطة لاحتلال مدينة غزة.



وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريز بالخطة، محذرًا إسرائيل، عبر متحدثة باسمه، من "تصعيد خطير من شأنه مفاقمة التداعيات الكارثية التي يواجهها ملايين الفلسطينيين".



وصباح أمس الجمعة، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة، في خطوة تمهد لعملية برية واسعة.







