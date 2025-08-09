

وكالات

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقّع اقتراب حل الأزمة الأوكرانية، موضحًا أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي لديهما رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع.

وأضاف ترامب أن تفاصيل موعد ومكان لقائه المرتقب مع بوتين سيُعلَن عنها خلال أيام، مشيرًا إلى أن زيلينسكي يسعى للحصول على كافة الضمانات والاحتياجات قبل التوقيع على الاتفاق.