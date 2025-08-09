إعلان

ترامب يتوقع انفراجة قريبة في الأزمة الأوكرانية واتفاقًا بين بوتين وزيلينسكي

12:35 ص السبت 09 أغسطس 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات
ذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقّع اقتراب حل الأزمة الأوكرانية، موضحًا أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي لديهما رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع.

وأضاف ترامب أن تفاصيل موعد ومكان لقائه المرتقب مع بوتين سيُعلَن عنها خلال أيام، مشيرًا إلى أن زيلينسكي يسعى للحصول على كافة الضمانات والاحتياجات قبل التوقيع على الاتفاق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب انفراجة قريبة الأزمة الأوكرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذيرات ووقف تصدير السلاح… كيف استقبل العالم خطة إسرائيل لاحتلال غزة؟