كتبت- أسماء البتاكوشي:

تعرب جمهورية مصر العربية، حكومة وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب جمهورية غانا الشقيقة في ضحايا تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة الأشانتي والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا من بينهما وزيري الدفاع والبيئة الغانيين وعدد من المسؤولين.

وتؤكد جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن تضامنها الكامل مع جمهورية غانا في هذا الحادث الأليم، وتعرب عن صادق تعازيها لأسر الضحايا.