القاهرة- مصراوي

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، زعيمي أرمينيا وأذربيجان في البيت الأبيض، حيث أشرف على توقيع إطار سلام يهدف إلى تطبيع العلاقات بين الدولتين المجاورتين في جنوب القوقاز بعد نزاع دموي استمر أربعة عقود.

بموجب الاتفاق الجديد، ستحصل الولايات المتحدة على حقوق تطوير حصرية في ممر زنغزور الاستراتيجي عبر جنوب القوقاز، وهو تطور صادم لروسيا وإيران وتركيا، وجميعها لها مصالح اقتصادية وسياسية في المنطقة.

انعقاد الاجتماع التاريخي في البيت الأبيض بدلاً من الكرملين يُعد إشارة واضحة لتراجع نفوذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي شهد تقلص دوره في الفضاء السوفييتي السابق منذ بدء حربه الشاملة على أوكرانيا عام 2022.

الاتفاق يمنح الجيش الأمريكي دورًا في حفظ السلام بالمنطقة، ما اعتبره محللون نقلت عنهم نيويورك تايمز ضربة قوية لمصالح روسيا. كما ينص على مطالبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بحل "مجموعة مينسك" التي فشلت في حل نزاع ناغورنو كاراباخ منذ 1994.

الحرب بين أذربيجان وأرمينيا انتهت عام 2023 بعد حملة عسكرية أذربيجانية لاستعادة أراضٍ كانت تحت سيطرة أرمينيا لعقود، وأسفرت عن تهجير نحو 100 ألف أرمني، ما أضر بعلاقة يريفان بموسكو التي فشلت قواتها في حمايتهم.

انتقدت جهات في الشتات الأرمني الاتفاق، معتبرة أنه يكافئ باكو على ما وصفوه بـ"التطهير العرقي".

ترامب، الساعي منذ فترة لنيل جائزة نوبل للسلام، اعتبر الاتفاق انتصارًا شخصيًا، وأشاد بمبعوثه الخاص ستيف ويتكوف لدوره في المفاوضات.

الاتفاق يأتي ضمن سلسلة مبادرات سلام رعتها إدارته مؤخرًا في آسيا وإفريقيا، رغم تعثر جهوده في أوكرانيا وغزة.

الممر الجديد سيصل أذربيجان بجيب ناخيتشيفان، ويُعد حلقة أساسية في "الممر الأوسط" الذي يربط الصين ووسط آسيا بتركيا، ويوفر لأرمينيا منفذًا تجاريًا جديدًا إلى العالم.

التحرك يعكس تراجع ثقة جيران روسيا بنفوذها، بينما يعزز الحضور الأمريكي في منطقة تشكل ممرًا حيويًا للتجارة بين الشرق والغرب، ما يثير قلق موسكو وطهران. وفقا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها.

ووقعت أذربيجان وأرمينيا، يوم الجمعة، اتفاق سلام بوساطة أمريكية بعد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ترامب الذي استضاف قمة سلام تاريخية بين أذربيجان وأرمينيا لإنهاء عقود من النزاع، إن "أرمينيا وأذربيجان تتعهدان بموجب اتفاق السلام بالتوقف عن القتال إلى الأبد".

وأضاف ترامب: "أرمينيا وأذربيجان سيتمكنان بموجب اتفاق السلام من العمل المشترك".

وأشار إلى أن واشنطن "ستوقع اتفاقيات تعاون مع أرمينيا وأذربيجان في مجالات عدة".

وشدد على أن الولايات المتحدة "ستزيل القيود عن المعاملات الدفاعية مع أذربيجان".

واختتم ترامب قائلا إن "ويتكوف وروبيو وفريق الخارجية الأمريكية ساهموا دبلوماسيا في إنجاح قمة السلام بين أرمينيا وأذربيجان".