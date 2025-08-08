الحوثيون: نفذنا 3 هجمات على أهداف إسرائيلية

وكالات

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، يحيى سريع، تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية بطائرات مسيّرة، استهدفت مطار اللد وهدفين في مدينتي بئر السبع وعسقلان داخل إسرائيل.

وأوضح سريع أن الضربات "أصابت أهدافها بدقة"، مؤكداً أن هذه العمليات تأتي في إطار الموقف الديني والأخلاقي" للجماعة دعماً لسكان قطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي.