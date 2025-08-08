إعلان

الحوثيون: نفذنا 3 هجمات على أهداف إسرائيلية

11:05 م الجمعة 08 أغسطس 2025

هجمات حوثية على أهداف إسرائيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، يحيى سريع، تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية بطائرات مسيّرة، استهدفت مطار اللد وهدفين في مدينتي بئر السبع وعسقلان داخل إسرائيل.

وأوضح سريع أن الضربات "أصابت أهدافها بدقة"، مؤكداً أن هذه العمليات تأتي في إطار الموقف الديني والأخلاقي" للجماعة دعماً لسكان قطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجمات على أهداف إسرائيلية الحوثيون جماعة أنصار الل استهداف مطار اللد استهداف مدينة عسقلان استهداف مدينة بئر السبع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذيرات ووقف تصدير السلاح… كيف استقبل العالم خطة إسرائيل لاحتلال غزة؟