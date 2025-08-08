إعلان

الاحتلال يعتزم استدعاء 430 ألف جندي احتياط

09:36 م الجمعة 08 أغسطس 2025

وزير المخابرات الإسرائيلي يسرائيل كاتس

وكالات

كشف موقع والا الإسرائيلي أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس يخطط لتقديم مقترح رسمي للموافقة على إصدار أوامر استدعاء لنحو 430 ألف جندي احتياط، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش في العمليات العسكرية الجارية بقطاع غزة.

كانت القناة الـ12 الإسرائيلية قالت إن رئيس الأركان إيال زامير حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر من أن إرسال الجنود في العملية العسكرية بغزة قد يكون "مصيدة موت".

من جانبه، أكد مسؤول أمني إسرائيلي أن الجيش لن يعرّض حياة الأسرى للخطر، ولن ينفذ أي أمر عسكري فوقه "علم أسود" مرتبط بمخاطر محتملة على حياة الأسرى.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع مغلق بأن الوقت وصبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفدان، محذرا من أن استمرار الأزمة قد يُكبّد الحكومة الإسرائيلية خسائر سياسية كبيرة.


