رئيس المجلس الأوروبي يدعو إسرائيل لمراجعة قرار احتلال غزة

وكالات

حث رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر في قرارها المتعلق بالاستيلاء على مدينة غزة، مؤكدا أن مثل هذا القرار يُعد خطوة خطيرة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وأضاف أن لقرار إسرائيل المحتمل "عواقب واضحة" على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن استمرار السياسات الحالية سيؤثر سلبا على مجالات التعاون بين الجانبين.

كان وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب قال في مقابلة مع موقع أكسيوس إن حكومة بنيامين نتنياهو "تخسر أوروبا بالكامل"، في إشارة إلى تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بسبب سياساتها في غزة والضفة الغربية.

وأضاف الوزير "نحن نقف مع إسرائيل، لكن ليس مع سياسة الحكومة الحالية"، مشددا على أن الدعم الأوروبي لإسرائيل لا يعني الموافقة على ممارسات الحكومة التي تثير قلقا متزايدا في العواصم الأوروبية.