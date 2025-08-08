إعلان

رئيس المجلس الأوروبي يدعو إسرائيل لمراجعة قرار احتلال غزة

05:57 م الجمعة 08 أغسطس 2025

أنطونيو كوستا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

حث رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر في قرارها المتعلق بالاستيلاء على مدينة غزة، مؤكدا أن مثل هذا القرار يُعد خطوة خطيرة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وأضاف أن لقرار إسرائيل المحتمل "عواقب واضحة" على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن استمرار السياسات الحالية سيؤثر سلبا على مجالات التعاون بين الجانبين.

كان وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب قال في مقابلة مع موقع أكسيوس إن حكومة بنيامين نتنياهو "تخسر أوروبا بالكامل"، في إشارة إلى تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بسبب سياساتها في غزة والضفة الغربية.

وأضاف الوزير "نحن نقف مع إسرائيل، لكن ليس مع سياسة الحكومة الحالية"، مشددا على أن الدعم الأوروبي لإسرائيل لا يعني الموافقة على ممارسات الحكومة التي تثير قلقا متزايدا في العواصم الأوروبية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أنطونيو كوستا المجلس الأوروبي احتلال غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان