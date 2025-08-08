ترامب يصرخ في وجه نتنياهو: لا أريد سماع أن مجاعة غزة "مزيفة"

القاهرة- مصراوي:

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا مكالمة هاتفية، تضمنت صراخ من ترامب بشأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وبحسب شبكة إن بي سي نيوز، التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين كبار لم تسمهم، فإن المحادثة الهاتفية النارية جرت في 28 يوليو، بعد أن قال نتنياهو في مناسبة إنه على الرغم من التقارير الواسعة النطاق عن الجوع والمجاعة في القطاع، "لا يوجد مجاعة في غزة".

ورد ترامب علنًا في اليوم التالي بأنه “غير مقتنع بشكل خاص” بتطمينات نتنياهو، قائلًا إن هناك “مجاعة حقيقية” في القطاع، وأضاف: "لا يمكنك تزييف ذلك".

وذكر التقرير أن نتنياهو طلب بعد تصريحات ترامب إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي، وتحدث الرجلان بعد ساعات.

خلال المكالمة، أخبر رئيس الوزراء ترامب أن تقارير المجاعة في غزة "مُفبركة" من قِبل حماس، وأن الجوع ليس منتشرًا على نطاق واسع في القطاع.

وقاطع ترامب نتنياهو، وفقًا لشبكة NBC، وبدأ بالصراخ، قائلًا إن مساعدي الرئيس أطلعوه على أدلة على أن أطفال غزة يتضورون جوعًا، وأنه لا يريد أن يُنكر ذلك باعتباره "مُزيفًا".

وصف التقرير المحادثة بأنها "محادثة مباشرة، حول وضع المساعدات الإنسانية"، حيث كان ترامب "يتحدث في معظم الأحيان"، وفقًا لمسؤول أمريكي سابق اطلع على المكالمة.

وأضاف المسؤول نفسه أن واشنطن "لا تشعر فقط بأن الوضع خطير، بل إنها تتحمل المسؤولية عنه بسبب مؤسسة غزة الإنسانية" - في إشارة إلى مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تم إنشاؤها للإشراف على توزيع المساعدات في القطاع المدمر، ولكنها تعاني من تقارير يومية عن إطلاق النار والوفيات بالقرب من مواقعها.

وتدعي إسرائيل أنه لا يوجد مجاعة في غزة، زاعمة أنها تبذل جهودًا للسماح بدخول مساعدات كافية إلى غزة.

لكن في ظل ضغوط دولية شديدة، زادت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا من تدفق الإمدادات، بعد أن منعت دخول المساعدات لمدة 11 أسبوعًا بين مارس ومايو، وفقًا لما أوردته تايمز أوف إسرائيل.

وبحسب شبكة إن بي سي نيوز، فإن مسؤولين في البيت الأبيض وإسرائيل رفضوا التعليق على المكالمة الهاتفية.

وردا على التقرير يوم الجمعة، رفضه مكتب نتنياهو ووصفه بأنه "أخبار كاذبة".

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب: "إن الادعاء بوجود "صراخ" بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس ترامب هو خبر كاذب تماما".